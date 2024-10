Znana Slovenka sporočila veselo novico: »V rokah drživa cel svet. Dobrodošel, Kai«

V začetku meseca maja smo poročali, da je vplivnica in podjetnica Indira Ekić po sanjski, sicer intimni poroki na Baliju z Maticem Kolencem, dahnila usodni da še na upravni enoti v Sloveniji. Pred leti sta se poznala v šovu The Biggest Loser, v katerem ste lahko spremljali, kako je svoje telo oklestila kar nekaj odvečnih kilogramov.

Poročila sta se na idilični lokaciji v Ljubljani, kjer so jima družbo delali številni družinski člani in prijatelji, ki pa verjetno niso pričakovali, da bosta novopečena zakonca sporočila še eno veselo novico, in sicer sta razrila še spol otroka, saj je bila Indira noseča.

Tokrat je vplivnica sledilcem in sledilkam preko družbenih omrežij naznanila težko pričakovano novico. Ob dveh fotografijah je zapisala: »V rokah drživa cel svet. Dobrodošel, Kai.«

Pod objavo so se usule čestitke in komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih. »Čestitke Indira in Matic, zdaj ste izpopolnjeni.«,

»Čestitam! Dobrodošel, Kai!«, »Oooo, dobrodošel Uživajte v svojih prvih skupnih trenutkih«, »Hej družinica čestitke in naj vam bo z veliko ljubezni vsak dan lep.«

