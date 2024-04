Znana Slovenka na sanjsko poroko na Bali! V tujini se poroči vsak četrti par

Slovenska podjetnica in nekdanja tekmovalka šovov Indira Ekić, ki je svojega partnerja in zdaj že zaročenca Matica Kolenca pred več kot šestimi leti spoznala v šovu The Biggest Loser, nestrpno pričakuje velik dan, ko se bosta z dragim poročila.

Par je lani v šovu Super par javnosti naznanil, da če zmagata, se bosta poročila na Baliju. Držala sta se obljube in zdaj se že mrzlično pripravljata na ta veseli dan, ki bo že letošnjega maja.

Nastopila sta v dveh šovih in v enem sta se tudi oblekla v poročno obleko. FOTO: Instagram

Indira je razkrila, da bosta na eksotično indonezijsko destinacijo odpotovala sama, medtem ko bosta za svoje najdražje sorodnike in prijatelje pripravila poporočno zabavo v Sloveniji.

»Sva se odločila, da bova imela dve poroki. Ena bo na Baliju, samo midva in potem še druga, simbolična, za najine bližje. Zakaj pa ne,« je vsa vesela sporočila sledilcem.

Preberite tudi: Daleč od doma se poročajo znani Slovenci (FOTO)

Koliko Slovencev se poroči v tujini?

Ljudje se iz različnih razlogov poročajo v tujini. Nekateri zaradi sanjskih lokacij, drugi zaradi selitve, tretji morda pred odhodom iz domovine tega niti ne načrtujejo.

Če bi mislili, da so se v zadnjih desetih letih trendi ali želje zaljubljencev spremenile na način, da si čedalje več ljudi želi poročiti v tujini, podatki večjih odstopanj ne kažejo.

Leta 2013 se je bilo v matični register zakonskih zvez vpisanih 5882 parov, ki so se poročili v Sloveniji, in 1602 parov, ki so se poročili v tujini in po prihodu svojo poroko uradno zabeležili tudi v slovenskem matičnem registru.

Za leto 2023 podatki notranjega ministrstva kažejo, da je bilo matični register vpisanih 5830 zakonskih zvez, sklenjenih v Sloveniji (v tem podatku so tudi tuji državljani), medtem ko je bilo v tujini sklenjenih 1875 zakonskih zvez slovenskih državljanov. Od tega je bilo 52 istospolnih parov.

Podatki torej povedo, da je vsaka četrta poroka sklenjena v tujini. Kje po svetu se Slovenci poročajo, nam na MNZ niso odgovorili, češ da bi »pridobitev teh podatkov zahtevala daljše časovno obdobje in posebno obdelavo, ki je trenutno ne morejo zagotoviti«.

Da bi bila poroka veljavna tudi v Sloveniji, mora biti overjena na matičnem uradu, to pa je mogoče overiti brez stroškov.

Kako je z ločitvijo?

Ob poroki sicer ne pomislimo na ločitev, a teh spet ni tako malo. Poudariti pa je treba, da uradne razveze ne morejo potekati nikjer drugje kot v Sloveniji. Lani se je razvezalo 2348 parov (skupaj se jih je lani poročilo 7705). Pred desetimi leti, leta 2013 je bilo statistično gledano razvez več kot lani, saj je bilo v matični register pisanih 2636 razvez (skupaj porok 7484).

Lani so v povprečju zakonske zveze trajale 14,6 leta.