Zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun: Zdaj me pa vsi poznajo, tako da je lažje

Zmagovalec zadnje sezone šova Slovenija ima talent Domen Kljun se je takoj po zmagi zaprl v studio in že predstavlja svojo prvo skladbo Le s teboj, ki so jo poslušalci lepo sprejeli. Zato zdaj pripravlja že novo pesem in očitno je, da bo poleg kmetovanja na kmetiji s konji in prodaje suhe robe k svojim vsakdanjim opravilom dodal tudi prepevanje, ki ga pred šovom ni imel v načrtih.

Decembra ste zmagali v šovu Slovenija ima talent, zdaj pa je tu že vaša prva pesem Le s teboj. Prav dolgo ni bilo treba čakati.

Ne, ni bilo. Takoj po zmagi sem začel sodelovati s Tadejem Miheličem. Pomagal mi je že pri Talentih, saj mi je pripravil matrice za pesmi, s katerimi sem nastopil. Tako sva bila v stiku in sva prvo pesem začela delati takoj po šovu. On mi piše glasbo, njegova žena Ylenia Zobec Mihelič pa besedila.

Prihajate iz istega okolja. Se poznate že od prej?

Kolegi so mi ga predlagali. Sicer sem že prej vedel, da ima studio, a se nismo poznali. Tako da smo se spoznali prek kolegov. In sem takoj začutil, da je pravi človek in da se zares spozna na glasbo. Začela sva sodelovati in bova še naprej. Studio pa je le nekaj kilometrov stran.

Dejali ste, da ste pred Talenti peli le na lastni poroki in v cerkvenem zboru. Ste pričakovali takšen uspeh?

Nikakor! Na Talente sem šel brez vsakršnih pričakovanj. Prijavila me je žena in sem šel le po kakšno novo izkušnjo. Ona je bila tista, ki je čutila, da lahko pridem daleč. In evo, potem sem pa zmagal! Tako da je bil to začetek nove glasbene poti.

Ali bi to novo pot začeli, tudi če ne bi zmagali?

Verjetno ne, ker je promocija kar zahtevna. Zdaj me pa vsi poznajo, tako da je lažje. Morda bi se kdaj odločil, da bi pel, ampak zdaj so Talenti res velika odskočna deska.

Poleg začetka glasbene poti ste s te deske odskočili tudi v Stožice, kamor vas je v svoj šov povabil žirant Lado Bizovičar.

Res je! Bil sem pri Ladu. Če ne bi bil na Talentih, me tudi v Stožicah ne bi bilo. Zelo sem vesel, da me je Lado povabil. Tudi to je po­sledica slave, ki so mi jo prinesli Talenti. Nastopiti s takšnimi glasbeniki in pred takšno množico, Stožice so bile nabito polne, je bilo res nekaj neverjetnega.

Domen Kljun

Pesem Le s teboj ima že veliko ogledov in se vrti po radijskih valovih. Imate že nove načrte?

Seveda, gremo naprej! Takoj po prvi pesmi smo začeli delati drugo. Tako da smo vseskozi v akciji. Zdaj smo dorekli, kakšna naj bi bila skladba, in upam, da bo čez kakšna dva meseca zunaj.

Na Talentih ste nastopili s kar zahtevnimi skladbami. Kako ste se pripravljali? Verjetno se le s prepevanjem v kopalnici težko zmaga.

Vendar se je natanko to zgodilo. Le da sem vadil in izbiral pesmi v službenem avtomobilu. Malo sem preizkušal, malo prepeval in sem videl, kaj mi leži in do kod lahko grem. Sem pa tudi stopnjeval zahtevnost. Prva pesem je bila lažja in potem vsaka težja. Na koncu pa je bila Vrača se pomlad Ota Pestnerja zmagovalna. Ta pesem res ni lahka.

Z očetom in dedkom pojete tudi v cerkvenem zboru. Tam je verjetno drugače, saj ste le eden od mnogih?

Tako je. Tam prepevamo ljubiteljsko. Tam ni nobenih pritiskov. Poje pa cela naša družina in še veliko drugih. Ravno je konec velikonočnega praznovanja, ko je bilo veliko akcije. Vseskozi je bilo veliko petja.

Pravite, da ste pred Talenti samostojno peli le na lastni poroki, prav tako pa ste dejali, da bi vas veselilo prepevati tudi na drugih porokah.

Kar tudi počnem. Imam ogromno rezervacij. Veliko jih imam letos, še več pa že zdaj za drugo leto! Ljudje toliko vnaprej načrtujejo poroke, tako da bo kar veselo. Imam nekak­šen slovensko-hrvaški repertoar. Me pa tudi glasbeniki vabijo na koncerte kot gosta ali presenečenje.

Videospot za pesem Le s teboj je skoraj avtobiografski. V njem nastopita skupaj z ženo in tu so konji, ki jih imate doma …

Rekel sem, da mora biti spot za prvo pesem takšen, da se pokažem s tistim, kar mi je najljubše. To je seveda moja žena in to so konji. To je v mojem življenju na prvem mestu in sem rekel, da je treba to najprej pokazati, potem gremo pa naprej. Zdaj bomo pokazali še kaj drugega. (smeh)

Domen Kljun

Poleg kmetije s konji se kot pravi Ribničan ukvarjate tudi s suho robo …

Tako je. V Kmetijsko-gozdarski zadrugi Ribnica prodajam suho robo.

Ko ste zmagali, so v Ribnici vam v čast izobesili nadcestni transparent. Ko sem bil pred leti na izletu v Ribnici, je bil prav tako izobešen nadcestni transparent v čast nekemu športniku. So v Ribnici pogosto izobešeni transparenti?

Res imamo tak običaj. Smo takšni, da se radi pohvalimo, če komu kaj uspe. Da še drugi vidijo, kaj imamo v Ribnici. Smo kar ponosni na naše občanke in občane. In tako se jim zahvalimo za tisto, kar so nam dali.

Ali imate poleg prepevanja na porokah v načrtu tudi nastope pred javnostjo?

Kmalu grem na križarjenje, kjer bom imel koncerte. To bodo bolj akustični nastopi. Dvakrat na dan po urico.