Zlatko plačal torto za Challetovo poroko

Slednji je v četrtek ob treh popoldne izdal svojo pesem Tata kot odziv na Zlatkovo pesem Klepc laže. Challe Salle je za promocijo pesmi najel celo marketinško agencijo ter oboževalce k poslušanju povabil tudi z ne pretirano posrečeno nagradno igro, od katere se je podjetje, čigar slušalke je Challe delil kot nagrado, distanciralo. »Naši izdelki so bili umeščeni brez naše vednosti. Z avtorji smo stopili v stik,« so sporočili.

Ves konec tedna sta bila oba na vrhu predvajanih skladb pri nas. FOTO: youtube

Kljub temu pa si je poslušalstvo Challetovo novo pesem zavrtelo okoli 270.000-krat v prvih 24 urah, kar je bil nov slovenski rekord. Rekord si je priboril nazaj od Zlatka, ki ga je držal nekaj časa s pesmijo Klepc laže, ki je minuli konec tedna dosegla skoraj milijon predvajanj.

Natanko 24 ur pozneje je svojo drugo pesem v raperski vojni z naslovom Klepc krade objavil Zlatko: pesem je posnel kot neposredni odziv na Challeta, v Zlatkovi ekipi pa se je kot producent izkazal Aleksander Repić - Pici, ki je skrbel za potankosti izdelka: za stvaritev odgovora Challetu (torej stvaritev pesmi, njeno snemanje in produkcijo, pa še videospot za povrh) so si dali natanko en dan časa. Novo Zlatkovo pesem so v prvih 24 urah zavrteli okoli 250.000-krat. Challe je vendarle ohranil rekord predvajanosti v Sloveniji.

Zlatko je znova natrosil kup pikrih na račun Challeta, ta pa se je v svoji skladbi skorajda več ukvarjal s seboj kot pa z Zlatkom. Toda v njegovem besedilu se je znašla tudi vrstica: »Pustil sem denar Berzotu za poročno torto.« Berzo je znani vrhniški slaščičar, čigar krofi slovijo daleč naokrog.

Challe Salle si je znova priboril največ predvajanj v 24 urah. FOTO: youtube

Zlatko nam je v SMS-sporočilu potrdil, da je torta namenjena prihajajoči poroki Challeta Salleta. »Resno, ni zafrkancija,« je dejal Zlatko. Po drugi strani je Challe Salle vnovič zanikal vse obtožbe ter napovedal, da se bo tudi sam obrnil na pristojne organe. Konec minulega tedna smo v uredništvo dobili informacijo, da naj bi bila proti Challetu vložena še ena kazenska ovadba. Policija nam te informacije (še) ni potrdila ali zanikala. Posledice njunega spora očitno še nekaj časa ne bodo potihnile.