Žena Anžeta Kopitarja si je privoščila lepotni popravek

Ines Kopitar, ki je Anžeta spoznala pri svojih sedemnajstih letih, si je privoščila manjši kozmetični popravek. Čeprav je Ines prava paša za oči, se je odločila, da si privošči ožji pas. Kot kaže njena objava na Instagramu, si je omislila metodo LPG estetsko lipomasažo. To je neinvazivna metoda, ki se uporablja za izboljšanje tonusa kože in za izboljševanje težav s celulitom, maščobnimi oblogami, ohlapno kožo in zadrževanjem vode v telesu.

Kaj od naštetega muči Ines, ne vemo. Lahko pa skupaj z njo opozorimo, da nobena metoda ni čudežna. »Ne pozabimo, da sem ob tem tudi telovadila,« je zapisala Ines, ki na videu ob objavi izgleda odlično.

instagram}https://www.instagram.com/reel/CjyQWAZpMf0/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR0cBJEggnE0h6yJxJZkmGzwFQDU_pxNtlp6QnP84jNgxpYbQ7fPFeJ6VaY{/instagram}

Ines in Anže sta bila par že dolgo preden se je Anže preselil v Ameriko. Prav letos sta praznovala sedemnajst let njune ljubezni. Več o tem si preberite tukaj.