Zaradi imena v sporu z mamo

Kosmata ljubljenka Dejana Krajnca, ki je na novo glasbeno pot stopil kot Dejan Dogaja, ima ime, ki ji popolnoma pristaja. Triletni črni labradorki je namreč ime kar Črna. A da ga je sploh dobila, je nastal spor, ki pa konec koncev ni bil tako hud. Dejan in njegova mama se namreč nista mogla zediniti o tem, kako naj bo kosmatinki ime. Dejan je dobil idejo, da bi lahko bila Črna, mami pa ime ni bilo všeč.



»Nekaj časa so trajali pregovarjanje in nekakšno prerekanje, iskanje predlogov, potem pa sva oba malo popustila in na koncu je obveljalo, da ji bo ime Črna,« pravi Dejan o svoji kosmatinki, ki ima na voljo ograjeno veliko zelenico in notranji del v hiši. Medtem ko sta bila Dejan in mama zadolžena za njeno ime, pa ima glavno avtoriteto njegov oče. Njega Črna namreč najbolj uboga in ga ima tudi najraje. Glavna skrb za Črno je seveda mamina, ko pa so vsi zdoma ali na počitnicah, pa je v varstvu pri maminem stricu in teti, ki stanujeta lučaj proč od Kranjčevih.



Sicer Črna ni prvi pes pri njih, saj so imeli pred njo zlato prinašalko Tiso. Čeprav sta si po njihovem pasmi v marsičem podobni, je zanimivo, da imata tudi podobne navade, lastnosti in značaj. Kot da bi se poznali, čeprav je Črna prišla k hiši šele po Tisinem slovesu. Tudi ona je ubogljiva in prijazna psička, ki je obiskovala šolo, in se lepo razume z mačko, ki jo ima Dejanova babica. »Z Magdico sta pravi prijateljici, odlično se razumeta. Čeprav ne stanujemo skupaj, se na obiskih vedno razveselita druga druge,« pove Dejan.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: