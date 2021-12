Zadnje sporočilo, ki ga je Nina poslala Marku, vam bo strlo srce (FOTO)

Družina nedavno preminulega Marka Grilca se je pred kratkim povečala, njegova žena Nina je namreč slab mesec dni po njegovi smrti rodila deklico Alasko Olivio. Še preden pa je udarila tragedija, je Nina Marku poslala sporočilo, v katerem je razkrila, kdaj imata rok. »20.12. rodimo,« je zapisala in videti je, ta je bilo tudi zadnje sporočilo, ki sta si ga izmenjala.

Zadnja sporočila. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Da pa je vse skupaj še bolj srce parajoče, lahko prebiramo še druga sporočila, ki sta si jih poslala tik pred tem in ki pričajo o njuni neizmerni ljubezni. Nina je ob tem še zapisala: »Če bi le vedela … bi ti povedala, da te ljubim milijonkrat. Ljubite se, močno, in to povejte na glas!«