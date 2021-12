Mesec dni po usodni nesreči: rodila se je hči Marka Grilca

Tragično preminuli slovenski deskar Marko Grilc bi danes moral doživeti enega najlepših trenutkov v življenju in prvič prijeti v roke svojega tretjega otroka, toda usoda je hotela drugače. 23. novembra letos se je smrtno ponesrečil v Söldnu, njegova žena Nina pa je slab mesec dni po njegovi smrti rodila deklico. Ta nosi ime Alaska Olivia.

Žalujoča družina se je tako povečala, osemletni Maxx in šestletna Emma sta se razveselila sestrice. Njuna mama Nina je v objavi in prvih fotografijah male deklice zapisala srce parajoče besede:

»Lahko bi rekla, da bi bil očka ponosen na naju, toda vem, da je bil tukaj z nama ves čas in poskrbel za to, da je vse skupaj minilo v njegovem slogu ... Umirjeno, gladko in tako, kot je živel – na polno. Želim si, da bi ga poznala, mala deklica, toda sama ga že lahko vidim v tvojih lepih očeh.«

Na instagramu je Nina razkrila tudi, da ji je med porodom v porodnišnici Postojna ob strani stala dobra družinska prijateljica Tjaša Perko, sicer znana slovenska kaskaderka.