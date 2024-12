Za najbolj seksi znanim Slovencem je naporna noč (FOTO)

Moški v uniformah že od nekdaj veljajo za ene najbolj privlačne, zato ne preseneča, da tudi trenutno najbolj seksi znani Slovenec pogosto obleče uniformo. Žal se takrat ne dogaja nič dobrega, Maric Herceg je namreč poleg službe radijskega voditelja tudi prostovoljni gasilec. In za njim je naporna noč.

Kot član Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje ga je namreč okrog tretje jutranje ure na noge vrgel poziv, da je zagorel večji gospodarski objekt v Žlebah. Požar so odhiteli gasiti člani PGD Zgornje Pirniče ter gasilci iz Gasilske zveze Medvode, na pomoč pa so jim priskočili tudi kolegi iz PGD Zbilje. S skupnimi močmi so požar lokalizirali in pogasili, je pa kljub temu na objektu nastala večja materialna škoda.

Matic Herceg je bil sicer v svoji karieri prostovoljnega gasilca priča že mnogo srce parajočim zgodbam, ne nazadnje je lani pomagal reševati ljudi in premoženje ob zastrašujočih poplavah v domači občini Medvode.

A brez njega bi bila življenja ljudi še težja. Mnogim je pomagal, bodisi kot gasilec, sodeloval pa je tudi v radijskem maratonu, kjer so zbirali denar za ljudi v stiski, pa tudi sicer Matic ne izpusti priložnosti, da ljudem ne bi priskočil na pomoč ali jim zgolj polepšal dan.

Zagorelo je v Žlebah. FOTO: Pgd Zgornje PirniČe