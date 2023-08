Matic Herceg o razsežnosti poplav: »Grozno je videti predvsem te žalostne obraze, ki jih preplavlja strah« (VIDEO)

Slovenija je prvič v zgodovini praznovala Dan solidarnosti, ko je vsa Slovenija stopila skupaj v pomoč ljudem, prizadetih v poplavah. Tudi gost ŠOKkasta je bil temu primeren, saj je v naš studio prišel radijski voditelj in prostovoljni gasilec Matic Herceg je, ki je od blizu doživel zastrašujoče poplave in vse dni pomagal pri reševanju ljudi in premoženja v domači občini Medvode.

»Grozno je videti predvsem te žalostne obraze, zastrašujoče obraze, ki jih preplavlja strah, ker ne vedo, kaj se bo zgodilo čez pet minut, ker ne vedo ali bodo še kdaj lahko stopil v svojo hišo, ali bodo kdaj lahko objel svojo družino v svoji hiši, ali bodo lahko imel božično večerjo,« opiše dogajanje v svoji občini Medvode, kjer v okviru PGD Zbilje deluje kot prostovoljni gasilec. Kljub težkim situacijam pa v tem vidi tudi kanček optimizma. »Smo pa dokazali, da smo Slovenci resen en tak poseben in srčen narod, da znamo, da res stopimo skupaj in naredimo nekaj dobrega za sočloveka, sokrajana, soobčana.«

Kot gost in podpornik je sodeloval v radijskem maratonu, kjer so zbrali skoraj 2 milijona evrov za ljudi v stiski. Denisu Avdiću je zaupal zgodbe iz terena in prav Avdić je mladega voditelja prepoznal pred leti in ga povabil na avdicijo. V medijskem svetu se dobro znajde in ve, da ga bomo nekega dne gledali tudi na televizijskih ekranih, verjetno v kakšni zabavni oddaji.

Incidenti na porokah niso redkost

Mikrofon je njegova strast že odkar pomni in ni naključje, da se poleg vodenja oddaj med vikendi odlično znajde tudi v vlogi povezovalca in moderatorja poroka. Sočnih zgodbic iz poročnih gostij mu vsekakor ne manjka: »Na porokah so pogosto bolj izkušeni ljudje, kar se vseh stvari tiče. In je v bistvu, tega je zelo veliko, od tega, da se ženin in nevesta prevarata na porokah, od tega, da priče se pretepajo, mislim, se pretepajo s svati, pa da se priče varajo.«

Poroke so del njegovega vsakdana in na sezono jih obišče tudi trideset. Ob vsem tem pa še ne ve, kakšne poroke si sam, saj jih je videl res malo morje. Vsekakor pa si nekega dne želi dahniti usodni da.

Olimpijska medalja je njegov ponos

Malokdo ve, da je Herceg mentor olimpijskih prvakinj, ki so barve Slovenije več kot uspešno zastopale na gasilski olimpijadi v Švici. Pravi, da se gasilec rodiš in brez svojega matičnega društva PGD Zbilje si ne predstavlja, da bi se izoblikoval v takšno osebo kot je danes. V studio je prinesel olimpijsko medaljo in še tri predmete, ki veliko pomenijo.

