Wernerjev "piton" dobil konkurenco: to je mednožje znanega Slovenca (FOTO)

Miro Mišljen FOTO: Zaslonski posnetek

O mednožju pevcain njegovi izboklini na belih kopalkah je bilo prelitega že veliko črnila. Pod njegovimi fotografijami so se znašli razni komentarji. Nekateri, predvsem nekatere, so se nad polnostjo hlačk navduševali, bili pa so tudi dvomljivci, ki so ocenjevali, da je v hlačkah končalo še nekaj drugega, zaradi česar je videti bolj polno. Denimo nogavice. Resnice (verjetno) ne bomo nikoli poznali, lahko pa vam sporočimo, da je pevec dobil konkurenco. Na družabnih omrežjih se rad pokaže tudi modni oblikovalec in umetnik. Pogosto v takšnih pozah, da je njegovo mednožje precej izpostavljeno. Nekaj njegovih fotografij – vse so z družabnega omrežja facebook – objavljamo tudi v tem članku.