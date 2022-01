Vdova Marka Grilca prosi za njegov poročni prstan

Vdovi našega vrhunskega deskarja na snegu Marka Grilca Nini se je konec lanskega leta svet obrnil na glavo. Le en mesec po tistem, ko je v nesreči pri Söldnu med deskanjem za vedno zaprl oči njen življenjski sopotnik, je Nina rodila njunega tretjega otroka, deklico, ki ji je nadela imela Alaska Olivia.

Če bi kdo naletel na prstan iz belega zlata, v katerega je vgraviran napis »mamab 11.09.2021, in bi mi ga vrnil, bi mu bila neskončno hvaležna.

Nina ima kljub težkim časom tudi sladke skrbi, saj ves svoj čas posveča svojim malčkom, ob strani pa ji stojijo družina in številni prijatelji, zdaj pa je razkrila, da si želi le še ene stvari – da bi v roke dobila poročni prstan, ki ga je njen Marko izgubil v Söldnu. »Na dan nesreče je Marko nekje v resortu izgubil poročni prstan. Takrat smo se temu nasmejali, tako kot smo se smejali vsemu. Če bi kdo naletel na prstan iz belega zlata, v katerega je vgraviran napis »mamab 11.09.2021, in bi mi ga vrnil, bi mu bila neskončno hvaležna,« za prstan, s katerim ji je Marko obljubil večno zvestobo, prosi Nina, ki je pred dnevi, kljub temu da Marka ni več med nami, nadaljevala družinsko tradicijo.

Svoje tri otroke je postavila pred objektiv fotoaparata in se z njimi fotografirala, tako kot sta to vsakokrat storila z Markom, ko se jima je rodil otrok. »Storila bom vse, kar je v moji moči, da te naredim ponosnega. Tako, da bom najine otroke vodila skozi življenje, tako kot si to počel ti, da bodo živeli življenje, ki si ga zaslužijo. Pogrešam te vsak dan,« Nina svojemu dragemu vsak dan izkazuje ljubezen prek družabnih omrežij.