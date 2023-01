Vas zanima, kaj danes počne nekdanja poslanka Jerca Korče? Mi vemo!

Jerca Korče je v prejšnjem mandatu veljala za eno najbolj izpostavljenih poslank. Kljub rosnim letom se je dobro znašla v hramu demokracije in je bila celo podpredsednica stranke in namestnica vodje poslanske skupine. V državnem zboru se je angažirala predvsem na področju dela, socialnih zadev in človekovih pravic. Na zadnjih državnozborskih volitvah se je potegovala za nov mandat, a ji z LMŠ ni uspelo.

Med poslanskim mandatom, natančneje avgusta 2021, je postala mamica in se kmalu po porodu vrnila v poslansko klop. Ko se ji je iztekel mandat, je zaprosila za nadomestilo, ki ji je po zakonu tudi pripadalo in se posvetila družinskemu življenju.

Ko smo jo povprašali, kaj počne danes, pred kratkim se je namreč izteklo šestmesečno obdobje, v katerem je prejemala nadomestilo, nam je povedala, da je našla novo službo. »Po koncu mandata sem, dokler nismo dobili vrtca, skrbela za mojo dojenčico. Potem pa sem se aktivno lotila iskanja novega izziva in ga našla v delo znotraj mladinskega sektorja,« je pojasnila Jerca in dodala, da njeno trenutno delo ni povezano s politiko.