Svetlolaski iz SD: Poglejte, kako modno usklajeni sta prišli v parlament (FOTO)

Meira Hot, poslanka SD in podpredsednica Državnega zbora, ki je pred dnevi opozorila Urško Klakočar Zupančič na njeno zlorabo postopkovnega predloga, kar sicer v vlogi predsednice DZ pogosto očita drugim poslancem, in Bojana Muršič poslanka SD sta pritegnili pozornost z ujemajočo modno kombinacijo.

Svetlolasi političarki sta se odločili za udarno pink kombinacijo v stilu slavne Barbie punčke in na družbenih omrežjih razveselili sledilke in sledilce, ki niso skoparili z všečki in komentarji. Med drugim so zapisali, da sta Primorka in Štajerka zelo šik.

Spomnimo

Naj spomnimo, da je Bojana Muršič, ki je poslanka SD že od leta 2014, in med drugim tudi predsednica Odbora za gospodarstvo, lani glede novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju opozorila, da dopolnilno zavarovanje ponujajo tri zavarovalnice, ne znižuje cene, pač pa vedno znova vodi v sočasen dvig premij.

Preberite še: