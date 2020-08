V Veliki Britaniji spet snema serijo

Nisem imela časa za nič drugega, saj sem se pozno pridružila projektu.

Zero Chill, ki pripoveduje zgodbo mlade umetnostne drsalke, si bomo lahko ogledali že to jesen. FOTO: NETFLIX

Igralkaje pred razglasitvijo pandemije koronavirusa v Sloveniji odpotovala v Veliko Britanijo, kjer je snemala serijo v produkciji Netflixa.»Morala bom še za kakšna dva tedna nazaj. Glede na situacijo še ne vemo, kdaj,« je pred kratkim priznala Tanja, ki je dobila pomembno vlogo v seriji Zero Chill, ki jo bomo lahko gledali jeseni. Spomladi je igralka Otok zapustila v zadnjih trenutkih, ko je v domovino še lahko prišla prek Zagreba, in tako predčasno zapustila snemanje, ki je bilo prekinjeno.Pred nekaj dnevi pa se je Tanja že vrnila na snemanje, saj mora nadaljevati svoje delovne obveznosti. O samem projektu je še vedno molčeča in skrivnostna, saj jo k temu zavezuje pogodba, je pa Tanja priznala, da ji je bilo v veliko čast, ko so ji ponudili vlogo. »Isti trenutek sem se začela zavedati, da je to velika odgovornost. Nisem imela časa za nič drugega, saj sem se pozno pridružila projektu, poleg tega pa sem imela tudi pred tem veliko obveznosti,« je o svoji vlogi v seriji povedala Tanja. Dodala je, da podrobnosti o seriji ne sme razkrivati, saj je produkcija pri priljubljenem Netflixu izjemno resna. »Toda kar se mora, ni težko, obožujem svojo službo in z veseljem in užitkom bom prevzela vse svoje obveze. Je pa res, da sem morala, ko sem šla od doma, organizirati in urediti veliko stvari, saj vsi v naši družini delamo,« je še dejala igralka.