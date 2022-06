V hudih bolečinah ostala brez pomoči: Tu se pije bolj kot pa v Niagari čez vikend

Hud zobobol, zdravila ne pomagajo, do dežurnega zobozdravnika pa je nemogoče priti. Nočno moro, ki jo je na lastni koži zagotovo že občutilo mnogo Slovencev, je na svojem profilu opisala tudi znana Mariborčanka Laura Beranič.

Kot je zapisala, je po več urah hudega zobobola, niso več zalegla nobena protibolečinska sredstva, odšla po pomoč na urgenco. Odslovili so jo z »injekcijo v rit, za katero ne vedo, ali bo prijela«. Ko je našla dežurnega zobozdravnika, ki naj bi delal do polnoči, so ji še pred 23. uro povedali, da je že odšel.

Razočarana nad slovenskim zdravstvom. FOTO: Instagram

Jezna in v bolečina je brez dlake na jeziku udarila čez slovensko zdravstvo. »To, kako ga pijejo in se zabavajo na oddelkih, pa nihče ne pove. Tu se pije bolj kot pa v Niagari čez vikend,« je celo zapisala Mariborčanka, ob čemer je v bran vzela medicinske sestre, ki vsaj še kaj delajo, zdravniki pa so po njeno »obup«.

Kot pravi, bi sama prepovedala delo v zasebnih ambulantah. Zdravniki po njenem mnenju sami ustvarjajo čakalne vrste, da so ljudje prisiljeni k zasebniku. »Najbolj žalostno je, da se mi je javilo ogromno zaposlenih v UKC Maribor. Tam delajo in mi dajo prav,« je še zapisala v eni od svojih nočnih objav.