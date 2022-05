Usodna Slovenija: pevec padel na odru, sam ni zmogel vstati (VIDEO)

V Marezigah je te dni potekal dan vinogradnikov, za glasbeni vložek pa je bil med drugimi napovedan zadrski pevec Mladen Grdović. Na oder je res prišel, a v stanju, zaradi katerega se je kmalu znašel na tleh. Nekako mu je uspelo doseči mikrofon in izjaviti: »Pivam ja dalje (v prevodu: pojem naprej, op. p.).« Ljudje so med tem žvižgali in vpili »katastrofa«. A pevec, odločen, da bo popravil vzdušje, je začel prepevati, publika pa se mu je pri tem pridružila. Na žalost je trajalo le kratek čas, saj so na oder prikorakali pristojni, nesrečnemu pevcu pomagali vstati, nato pa so ga pospremili z odra.

Vsekakor je poskrbel, da bodo o dogodku v Marezigah še dolgo vsi govorili. Novico o dogajanju v Sloveniji so objavili tudi nekateri hrvaški mediji in razkrili, da je Grdović v preteklosti imel težave z alkoholom, pod njegovim vplivom pa da je znal tudi kršiti zakone. Nekaj let naj bi ga od alkohola omamljenega dobili za volanom, obravnavan pa naj bi bil tudi zaradi družinskega nasilja, piše 24sata.hr.