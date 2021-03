Udarili po sanjskem moškem: Za ovce pasti bi bil dober, krav mu ne bi zaupal

Slovenija bo kmalu lahko spremljala, kako bov šovu Sanjski moški iskal sorodno dušo. Na Pop TV so ta teden končno razkrili njegovo identiteto, prvi vtisi bodočih gledalcev pa so različni. Nekatere je Gregor navdušil, druge pa je izbira malce razočarala.Pod objavo članka, kjer so razkrili, kdo bo Sanjski moški, se je usul plaz komentarjev. Objavljamo nekaj najbolj odmevnih (nelektorirano):»Bolj kot partnerko poba išče publiciteto. Takšni ''mačoti'' kot je Gregor so predvsem zaljubljeni vase. Običajni moški do 31 leta že pozabijo v koliko zvezah so bili.«»Mister, lepotec, najlepši, nevem kok let... Ja kok bo to tamlada vesela ko se bo z dedcem tepla za špegu v kopalnici.«»Kok se gremo stavit da ne bo z nobeno izmed kandidatk? Tuki se gre samo za samopromocijo.«»Preprosto žensko hahaha. To je vic. Na koncu pa bo spet zunanjost prevladala. Pa sem moški, da ne bo kdo pomote, ampak enostavno ne verjamem, da stavi na notranjost.«»Za ovce past bi morda bil dober, ker mu krav ne bi zaupal!«»Tok je sanjski in oh in sploh.... sam, zakaj je pa se vedno samski?«»V redu, lahko zahebavamo fanta do onemoglosti, AMPAK, moraš imeti nekaj med nogami, da se greš takole izpostavljati. Ok, lahko da mu paše, vendar kot pravim, dečko zgleda ok, upam da dobi primerne lepotice in zadeva je čist ok za petek zvečer, za lažji spanec.«»Pa saj ni važno, ali je vsakemu sanjski ali ne, šov je namenjen razvedrilu gledalcev. Upam, da so poleg praznih dvajsetletnih lepotic pripravili k sodelovanju tudi kakšno pravo kmečko deklino, ki mu bo malo kravžljala živce... Pričakujem zabavno oddajo.«