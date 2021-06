Totalka sanjskega moškega (FOTO)

Dih oboževalk sanjskega moškega Gregorja Čeglaja je v nedeljo zjutraj zastal, ko so videle, da je najbolj zaželen moški v Sloveniji ta hip doživel prometno nesrečo. Na dirki GHD Gorjanci je na jutranjem treningu zletel iz ovinka in s svojim dirkalnikom naredil salto. Od dirkalnika ni ostalo prav veliko, to razkrivajo tudi fotografije, ki so jih organizatorji tekme objavili na družabnih omrežjih. A kljub temu da je bilo vse skupaj videti slabo, jo je Gregor odnesel brez praske, čeprav je ostal brez dirkalnika in posledično tudi dirke. »Super sem. Vse je v redu z mano,« nam je dobro ...