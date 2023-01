To sta sredi noči počela Magnifico in sveže ločena Nuška Drašček (VIDEO)

Robert Pešut bolj znan kot Magnifico in operna pevka Nuška Drašček sta na spletu objavila posnetek, ki sta poimenovala Polnočni prepovedani užitek. Čeprav bi marsikdo pomislil, da sta počela kaj prepovedanega sta slavna pevca počela tisto kar najbolje obvladata. Prepustila sta se ritmom glasbe in ob zvoku kitare zapela. Ob klubski mizici in na domači zofi sta se prepustila melodiji in nastal je simpatičen posnetek, ki so ga oboževalci pospremili s samimi pozitivnimi komentarji.

Nuška, ki se zadnje čase giblje bolj na gledaliških odrih, je v lanskem letu polnila medije predvsem z novico, da naj bi se razšla z dolgoletnih partnerjem Mihom Rojkom, s katerim sta se poročila leta 2009, leto pozneje pa dobila sina Luko. Takrat zadeve ni komentirala, za medije je sporočila le, da izjav o svojem zasebnem življenju ne namerava dajati.