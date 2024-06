Angleži z golom Bellinghama premagali Srbe! Srbski mediji: To je sramotna poteza

Angleška nogometna reprezentanca je v prvem krogu evropskega prvenstva v Nemčiji danes v Gelsenkirchnu premagala Srbijo z 1:0 (1:0) in se zavihtela na prvo mesto v skupini C. V tej skupini nastopa tudi Slovenija, ki se je danes v Stuttgartu z Dansko razšla z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Nogometni obračun na Veltins Areni se je končal z zmago izbrancev angleškega strokovnjaka Garetha Southgata. Za Angleže, sicer evropske podprvake pred štirimi leti, ko je prvenstvo potekalo v kar enajstih državah, je edini gol dosegel Jude Bellingham v 13. minuti.

Bellingham je malo kasneje po izgubljeni žogi srbskega reprezentanta Filipa Kostića z ramo udaril v prsni koš. Kostić ni pokazal namena, da bi se umaknil in prišlo je do trčenja, pozneje pa sta mu Kyle Walker in sodnik Daniele Orsato preprečila, da bi angleški 'desetki' vrnil z enako mero. »Sramotna poteza Bellinghama: To ne počnejo veliki nogometaši, Anglež je namerno udaril Kostića,« se glasi naslov članka na srbskem Blicu. Tudi Kurir je opozoril na potezo Bellinghama. »Sramotna poteza Bellinghama! Angleški napadalec namenoma udaril Kostića! Srbska reprezentanca je zaradi tega ponorela, skoraj bi nastal kaos!« je naslov članka tega medija.

Slovenija bo igrala v četrtek ob 15. uri