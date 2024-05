Panika med potniki: poglejte, kaj je pred vzletom doživljal Borut Pahor (FOTO)

V torek so Slovenijo zajeli nalivi z močnim vetrom, očitno pa nič bolje ni bilo niti pri naših južnih sosedih. To je na svoji koži občutil tudi nekdanji predsednik Borut Pahor, ki je moral leteti iz Zagreba v Sarajevo. Sledilcem na instagramu je zaupal, da so jim polet prestavljali iz ure v uro.

»Ko smo čakali na let iz Zagreba za Sarajevo, se nismo nič jezili, ko so iz ure v uro zamikali polet. Pogled v divje oblake ni bil prijeten niti zame, ki nimam strahu pred letenjem. Toda potem so se piloti opogumili in smo šli. Ne bi bil presenečen, če bi kdo od zaskrbljenih potnikov raje šel peš. Opazil sem, da me neka gospa opazuje in si misli, da 'ta tip že ve in bo vse v redu'. Če je tako tudi bilo, bo jutri objavljena fotka iz Sarajeva, če ne, pa ne,« je ob fotografiji zapisal Pahor.

Pahor je očitno varno prispel, saj se je že oglasil iz Sarajeva, kjer se udeležuje gospodarskega foruma.