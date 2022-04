To pa je sprememba: ste videli slečenega Klemna Bučana? (FOTO in VIDEO)

Pohodi so lahko naporni, predvsem pa se je med njimi mogoče dodobra prepotiti. Vedno se je zato dobro založiti z rezervnimi oblačili. Na vse je med sprehodom z Leo Mederal v oddaji Potep z Leo mislil znan obraz s TV-zaslonov Klemen Bučan, ki se je z voditeljico povzpel do Svetega Jakoba. Na vrhu jo je »zaskrbelo« za njegovo zdravje, češ da se je treba preobleči, dodala pa je še: »Tetovaž še nisi pokazal in 15 kilogramov manj.«

Poziv je bil dovolj, da je slekel majico in pokazal, kako mu je uspelo preoblikovati telo. Ja, tudi tetovaže smo opazili ...