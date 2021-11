To je sin Branka Đurića iz prvega zakona: podedoval je smisel za umetnost (FOTO)

Igralec Branko Đurić Đuro in Tanja Ribič sta že več kot dve desetletji poročena in imata dve odrasli hčerki. A kot piše srbski Kurir le malokdo ve, da je znani igralec pred Tanjo že bil poročen in ima s prvo ženo sina prvorojenca Filipa Đurića.

Filip je star 30 let, piše portal in je velik navdušenec nad fotografijo in glasbo. Prav tako mu ni tuja niti igra, saj je pri svojih rosnih 11 letih igral v slovenskem filmu Na planincah. To je bil tudi njegov zadnji film, v katerem je nastopal, saj je svoj talent usmeril v fotografijo in pisanje glasbenih besedil.

Podpira ga tudi razširjena družina. Kot smo zasledili, njegove objave na instagramu pogosto všečkata tudi njegova polsestra Zala in Tanja Ribič.

