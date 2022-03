Tjaša in Karin iz Kmetije okronali svoje prijateljstvo z drzno potezo

Zadnja sezona resničnostnega šova Kmetija je že nekaj časa zaključena, a prijateljstvo, ki sta ga spletli Korošica Karin Lipovnik in Prekmurka Tjaša Vrečič, bo očitno trajalo. Svoje poznanstvo sta okronali z ujemajočima se tetovažama na rokah, ki sta spomin na vse, kar sta skupaj doživeli v šovu.

Tjaša pri tetovatorju. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Karin je ob tej priložnosti zapisala (nelektorirano): »Če pa je kaj padalo na kmetiji od prvega do zadnjega dneva, so bile to maske. Važno je, da smo na koncu vsi pokazali prave obraze in ustvarili dobre prijateljske odnose! Odločitev je padla. Obe sva si želeli nek spomin na obdobje v življenju, ki nama je prineslo samo najboljše – KMETIJA 2021. Sedaj pa uživat na sončku, poklepetat in ustvarit še lepše spomine.«