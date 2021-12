Finalistka Karin razkrila, da z njim ne želi imeti več opravka: Naj me sploh ne kliče

Korošica Karin Lipovnik se je s premišljeno taktiko prebila do letošnjega finala Kmetije, a ji je zmaga za las ušla. Njen značilen smeh je odmeval po posestvu, prav tako pa se ni z nikomer spuščala v prepir. Zaradi svojega izpada se ji je zameril edino Jan.

Z dobrovoljno Karin smo na hitro poklepetali po telefonu. Med drugim nam je zaupala, da se je po šovu vrnila v službo. Zaposlena je namreč v Avstriji, in sicer v restavraciji s hitro prehrano. Karin ne skriva, da bi se z veseljem prijavila še v kakšen šov, ne izključuje niti možnosti sodelovanja v Ljubezni po domače.

Najprej čestitke za uvrstitev v superfinale. Kakšni so bili občutki po tem, ko vam je zmaga za las ušla?

Hvala. Ko je bilo tam konec, se še nisem vsega dobro zavedala. Ko sem prišla domov, pa je prišlo vse za mano. Že ko so pome prišli starši in ko sem videla sestro pa sem se zavedla, da bi mogoče lahko bila jaz tista zmagovalka. Ampak jaz že notri nisem šla z namenom, da zmagam, sem imela majhne cilje. Že zato, ker sem prišla tako daleč, sem zase zmagovalka.

V superfinalu so se borili Nina Radi, Karin Lipovnik in Tilen Brglez. FOTO: Voyo

Spremenilo se je mogoče v tem smislu, da me ljudje prepoznajo na ulici in sprašujejo, kako in kaj. Sicer pa sem se vrnila v službo. Kar se pa ostalih stvari tiče, niti ne. Mogoče se mi malo več dogaja, malo več hodim okoli kot prej. Sploh glede na karanteno, ko nismo mogli nikamor iti. Drugače je pa vse enako kot prej (smeh).

Igrali ste zelo premišljeno igro, ki vas je pripeljala do finala. Kako vam je uspelo igrati tako, da se nikomur niste zamerili?

Sem tak človek, da ne iščem prepirov. Sem pa direktna in človeku na lep način povem, če me kaj moti. Ponavadi sem tiho in opazujem, ko pa kaj 'ven butnem', je pa to vedno nekaj pametnega (smeh). Spomnim se, ko je do mene prišel Ambrož in me vprašal, ali je tisti teden on na tapeti in ali mu bom dala kamenček. Pa sem mu odgovorila, da ja. In kdorkoli je prišel do mene, sem mu iskreno povedala. Mogoče mi je edino Aljaž malo zameril, ampak sem mu tudi potem povedala, kakšna je bila situacija. Takrat me niso poslušali, zato smo se potem razšli. Skratka, mislim, da mi nihče ni zameril, ker sem direktna, znala pa sem se tudi pohecati.

S kom po koncu Kmetije ne želite imeti več stikov?

Definitivno se je moj stik z Janom zaključil že v Kmetiji. Tudi z Marijo nimam kontaktov, ampak če bi ona stopila v stik z mano, ni problema, se pa ne silim. Z ostalimi pa sem, bolj kot ne, v dobrih odnosih. Tudi z Niko in Dominikom sem se slišala. Edino Jana ne rabim. Naj me ne kliče, naj me ne kontaktira, midva sva zaključila.

Karin Lipovnik. FOTO: Pop TV

Mislim, da sta to storila iz jeze, ki sta jo gojila do produkcije. Imam občutek, da to nista storila zaradi nas. Smo pa bili mi vsi 'ful' jezni. Sicer se o tem nisem z njima pogovarjala, ampak mislim, da sta iz jeze to storila.

V skoraj treh mesecih šova so nekaterim tudi podivjali hormoni, tudi sami ste priznali, da vas že »malo meče«. Nekaj akcije smo lahko videli tudi po televiziji. Povejte, se je dogajalo kaj zanimivega, ko so kamere ugasnile?

Mislim, da vsak zase najbolj ve, kaj se je dogajalo. Bom pa rekla, da je bilo za nekatere kar pestro. Smo se imeli fajn – tako bom rekla (smeh).

Bi se prijavili še v kakšen šov?

Meni je bila Kmetija 'ful fajn', takoj bi šla nazaj. Je pa res, da ni nikoli ni enako kot prvič. Jaz bi z veseljem še šla kam. Mogoče se spravim v formo pa grem v Exatlon (smeh). Ne, saj se hecam. Mogoče pa se res prijavim v Ljubezen po domače za kakšnega kmeta (smeh).