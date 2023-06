Tina Maze se poslavlja od Petra

»Joj, Peter, kakšno veselje je bilo delati s tabo!!! Iskreno sožalje družini in sorodnikom! Tisti, ki smo imeli srečo delati s teboj, boš z nami za vedno!« S temi besedami se je poslovila najboljša slovenska smučarska vseh časov od nedavno preminulega fotografa Petra Marinška.

Kot smo poročali, je znan velenjski fotograf umrl zaradi hudih poškodb, ki jih je dobil v prometni nesreči v ponedeljek v Velenju. Vanj je trčil motorist, medtem ko je prečkal cesto na prehodu za pešce. Motor je vozil 29-letnik brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Podrobnosti nesreče najdete tukaj.

Tina Maze pa ni edina, ki se na družbenih omrežjih poslavlja od preminulega. Čustven zapis so mu namenili tudi iz Galerije Velenje: »Neskončno bomo pogrešali klike tvojega fotoaparata, vse tvoje zabavne pripovedi in serije vrhunskih fotografij. Predvsem pa bomo pogrešali Tebe! Hvala za vse skupne zgodbe. Ne, ne bodo šle v pozabo,« so zapisali.

Avtor te fotografije je Peter Marinšek, s katerim sta s Tino Maze sodelovala pri fotografiranju za Zlatarno Celje. FOTO: Peter Marinšek

Peter Marinšek je imel leta 2021 tudi razstavo fotografij Tine Maze v Velenju.