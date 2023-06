Zaradi hudih poškodb umrl znani slovenski fotograf (FOTO)

Kot strela z jasnega je v mnogo srca zarezala žalostna novica, da se je za vedno poslovil znani velenjski fotograf Peter Marinšek. Umrl je zaradi hudih poškodb po ponedeljkovi prometni nesreči, v kateri je bil udeležen kot pešec.

Od pokojnega se poslavljajo številni na družabnih omrežjih, med njimi tudi Galerija Velenje, kjer je deloval. »Neskončno bomo pogrešali klike tvojega fotoaparata, vse tvoje zabavne pripovedi in serije vrhunskih fotografij. Predvsem pa bomo pogrešali Tebe! Hvala za vse skupne zgodbe. Ne, ne bodo šle v pozabo,« so zapisali v Galeriji Velenje.

Od njega se je poslovil tudi ekonomist Matej Lahovnik: »Zelo žalostno, danes sem bil na kraju nesreče in ne morem verjet, kakšno smolo je imel, da je tako nič kriv nesrečno umrl. Bil je pokončen človek, odličen fotograf, za njim bo v Velenju in tudi tukaj na twitterju ostala praznina. Iskreno sožalje družini.«

Dan pred nesrečo je šel navijat za Primoža Rogliča na Giro. »In ravno na tej fotografiji z Gira sta vidna motor in senca kolesa, kar je bilo zanj usodno le nekaj dni kasneje. Res žalostno in nedoumljivo. Naj spoštovani in cenjeni fotograf Peter počiva v miru. Iskreno sožalje vsem bližnjim, sorodnikom in prijateljem,« je nekdo objavil na twitterju in dodal njegovo fotografijo z Gira.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek, 29. maja, v Velenju. Po podatkih celjske policije uprave je motorist zaradi nepravilnega prehitevanja prek dvojne neprekinjene ločilne črte trčil v voznika avtomobila, ki je vozil pred njim ter v križišču pravilno zavijal levo.

Po trčenju je motorist padel na vozišče, motor pa je zdrsel proti prehodu za pešce ter trčil v pešca in peško, ki sta pravilno prečkala cesto. Kot so še sporočili s PU Celje, je 29-letni motorist vozil brez vozniškega dovoljenja ter pod vplivom alkohola, alkotest je namreč pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola.