Tina Gorenjak na rojstni dan izgubila ljubo osebo: Zelo jo bomo pogrešali (FOTO)

Priljubljena igralka Tina Gorenjak je ta teden praznovala 52. rojstni dan. Kot je sporočila sledilcem na instagramu, je v svoje novo leto vstopila z novo energijo, novim veseljem, novimi prepričanji in novo vizijo. »In tudi z novimi laski, ki jih zdaj ponosno razkazujem soncu in vetru ter novim oprsjem.«

»Hvaležna, vesela in optimistična. Na isti dan je žal umrla tudi draga in ljuba oseba. Gospa je sicer imela častitljivih 92 let, a jo bomo zelo pogrešali,« je zapisala in dodala, da je to več kot opomnik, da čas hiti in da ni časa za slabo voljo, bedaste malenkosti, »sekirancijo« in podobne nepomembnosti.

Igralka se je ob tem vsem zahvalila za voščila, priznala pa je, da se trenutno potepa naokrog in da si je vzela čas zase.