Tanja Kocman in Tina Gorenjak: Nisem vedela, da bo toliko ljudi srečnih, če se poročim (VIDEO)

Tanja Kocman in Tina Gorenjak se poznata že več kot 15 let, skupaj sta sodelovali pri številnih projektih, med drugimi tudi kot voditeljici izbora za Evrovizijo. Na ta račun se Tanja še vedno šali, da je šla močno iz cone udobja, je bila pa Tina tista, ki jo je predlagala kot sovoditeljico. Združila ju je prav ljubezen do humorja in stand upa. »Tina mi je marsikje odprla vrata in me porinila v ospredje, ker je ena izmed redkih žensk na medijski sceni, ki se ob drugih ženskah ne počuti ogroženo, ampak te spodbuja,« nam je razkrila Tanja. Obe sta si bili enotni, da je v slovenskem umetniškem prostoru premalo podpore in iskrene pohvale, verjetno tudi zaradi majhnosti medijskega parketa.

Zaroke ni bilo

Tanja in Tina sta v studio prinesli osebna predmeta, ki jima veliko pomenita. Tanja je izpostavila zapestnico z obeski iz vsakega potovanja, ko smo jo povprašali o domnevni zaroki pa je razkrila, da se zaroka še ni zgodila: »Prstan sem si kupila sama in objavila eno fotografijo, ki so si jo ljudje napačno razložili,« med njimi tudi njena mama ni vedela, da gre za šalo. Usule so se številne čestitke in skoraj vsi so mislili, da gre zares. »Nisem vedela, da bo toliko ljudi srečnih, če se poročim.« Prav Tina je bila ena redkih, ki je takoj vedela, da gre za šalo in da se zaroka ni zares zgodila.

S predstavo Na zdravje potujeta po Sloveniji. FOTO: Marko Feist

O zrelosti in njenem pomenu

Beseda je tekla tudi o ženskah in njihovi vlogi v družbi. Kako se spopadata s staranjem in kako sta v vseh teh letih osvojili ljubezen do sebe. Tina je razkrila, da ima malo težav z izrazom »zrela ženska«, saj ob tem njene misli ustvarijo čisto drugačno sliko. »Jaz vedno pomislim, kdo reče da sem zrela ženska, da sem kot kakšna zrela hruška, ki je tam na drevesu in se bo ravnokar odtrgala in skotalila,« v smehu pove. »Ne ne, ti si še trdna hruška, malo zelena,« se pošali Kocmanova. Sicer pa sta mnenja, da se ljubezni do sebe učimo celo življenje in da je to proces, ki zahteva kar nekaj vloženega dela.

Spregovorili sta tudi o nekaterih temah, ki se jih dotikata predstavi Na zdravje, od smrti bližnjih do zloglasne ženske menopavze in moško-ženskih odnosov, ki so delo vsakdana. Kakšne projekte imata še v načrtu in kako preživljata svoje proste trenutke pa prisluhnite v novi epizodi ŠOKkasta.

