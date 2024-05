Tina Gorenak s temi besedami ganila Slovence

Vsestranska umetnica Tina Gorenjak je na svojem profilu na družbenem omrežju instagram objavila lep zapis, ki se je marsikoga dotaknil. Govorila je o lepih stvareh življenja, ki so pri ljudeh v tem hitrem tempu življenja žal velikokrat spregledane. Dobro je, da se znamo ustaviti in biti za te stvari hvaležni in jih seveda sploh opaziti.

»Čudovit, sončen vikend vam želim in naj vam vsak dan prinese nekaj lepega. Res pa je, da se nam več lepih stvari “zgodi”, če jih znamo videti, doživeti, jih sploh opaziti. Kakor lahko “darila življenja” zdrsnejo mimo nas, ne da bi jih zaznali, kadar smo fokusirani na slabo in težko. Občudujem ljudi, ki znajo v še tako težkih življenjskih situacijah videti lepo, se veseliti trenutkov, doživetij in imeti radi, se veseliti,« je zapisala Tina.

Zapis je zaključila z besedami: »Večino časa mi uspeva biti v odprtem stanju opažanja lepega, v stanju hvaležnosti in občudovanja življenja. Včasih tudi ne. In takrat je vse še 1000krat težje. A tudi to je človeško, življenjsko…Zato vam/nam želim, da smo kolikor je le mogoče, odprti za lepote življenja in jih zaznavamo z vsemi čutili ter se veselimo… da smo živi. Objem vsem.«

Za Tino ni lahko obdobje življenja, saj je dvakrat imela raka. A to je ni ustavilo. Napisala je knjigo z naslovom Najti ljubezen, ki je izšla lani. S Tanjo Kocman pa sta pripravili tudi komedijo Na zdravje, ki je bila dobro prejeta. V predstavi se lotita stereotipnih pivskih navad, z gledalci pa podelita tudi veliko zanimivih osebnih izkušenj, v katerih se lahko najde prav vsak. Obe smo tudi gostili v našem podkastu ŠOKkast. Verjamemo, da nam bo v bodoče Tina pripravila še marsikaj zanimivega.

