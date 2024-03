Tina Gorenjak in Tanja Kocman navdušujeta s skrivnostmi

Igralka Tina Gorenjak in stand up komičarka, radijska ter televizijska voditeljica Tanja Kocman tudi letos navdušujeta s komedijo Na zdravje. V svoji duhoviti avtorski predstavi se naprej lotita sicer stereotipnih pivskih navad, nato pa z gledalci podelita kup osebnih izkušenj, ki so zabavne, šokantne in še kako življenjske, zato se v njih lahko najde prav vsak.

Občinstvu zaupata svoje poglede in izkušnje s samopodobo, prvim in »zadnjim« seksom, pitjem v družini, izgubo vozniškega izpita, izgorelostjo, okrutnostjo družbenih omrežij in hkrati o »čudovitih« rešitvah, ki jih ponuja svetovni splet. Ko sta snovali vsebino, sta sklenili, da se bosta lotili vsega, kar jima bo iz lastnih življenj in izkušenj prišlo na misel.

Spregovorita tudi o nadvse resnih in žalostnih temah, a tako tankočutno in zabavno, da gledalcu olajšata pogled celo na najtežje življenjske situacije. Tina in Tanja s svojimi zgodbami ponujata nove poglede, ideje, spoznanja in poglobljeno zavedanje, kako lepo je življenje, nadvse ponosni pa sta tudi na dejstvo, da sta sami poskrbeli za produkcijo.