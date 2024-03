Tina Gorenjak: »Prej si nisem upala trditi, da je to prava ljubezen. Zdaj si.«

Tina Gorenjak je lani že drugič zbolela za rakom, bolezen je k sreči uspešno premagala. Prvič je spregovorila tudi o svojem novem partnerju, ki ji je ves čas zdravljenja stal ob strani, poroča Siol.

Simpatična igralka se je lansko leto morala spopasti s tvorbami na dojki. FOTO: Saša Kovačič

Pojem rak zajema cel spekter različnih bolezni, simpatična igralka pa se je lansko leto morala spopasti s tvorbami na dojki. »Po prvi reakciji, ko sem mislila, da bom z boleznijo opravila mimogrede, je nato nastala velika panika,« je zaupala v intervjuju za Siol. Rak je bil veliko agresivnejši kot prvič, nagnjen je bil k nastajanju novih tvorb in hitri rasti. A kljub temu ga je Gorenjakova z obilico optimizma premagala.

Med okrevanjem ji je ob strani stal partner

»Prvič se počutim, da me ima partner rad resnično takšno, kot sem,« je razkrila. »Res je, da se poznava že zelo dolgo. Zelo dolgo sploh nisem vedela, da me je osvajal (smeh, op. p.). Dolgo časa je potreboval, da je pokazal svoj pravi obraz, ampak ne v slabem smislu. Nisem vedela, da je tako super, da me ima res rad in da si resnično želi biti z mano,« je razkrila.

Tina s svojim knjižnim prvencem. FOTO: Saša Kovačič

Ko je izvedela za diagnozo, je partnerja opozorila, da ne bo lahko. »Če misliš, da ne boš zmogel, in si tega ne želiš, ne bom jezna, če se posloviva,« mu je ponudila. V času zdravljenja je namreč vso energijo potrebovala za premagovanje bolezni. On jo je »samo pogledal in rekel, kaj govori,« je dejala v intervjuju. »V celem letu zdravljenja enkrat samkrat nisem dobila občutka, da mi ne bi stal ob strani. Prej si nisem upala trditi, da je to prava ljubezen. Zdaj si.«

Svoje nove ljubezni pa ne namerava kaj kmalu predstaviti javnosti, saj velik pomen pripisuje zasebnosti.