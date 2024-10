Tim spregovoril o odnosu z Nušo: Nisem vedel, kaj je prav in kaj ni (VIDEO)

Ta teden sta kar precej prahu v Kmetiji dvignila Nuša in Tim, ki sta se precej zbližala. Tim je zdaj na Tiktoku razkril, kaj se je dogajalo v šovu in kako se je na vse skupaj odzvalo njegovo dekle.

»Videli ste po televiziji, kaj se je dogajalo. /.../ Čustva notri so bila čisto zmešana. Nisem vedel, kaj je prav in kaj ne. Nuša mi je v tistem trenutku dajala neko toplino, ki sem jo takrat potreboval. Po drugi strani sem si mislil: 'F***, kaj pa delam, jaz imam punco. Spet naslednji dan sem si mislil, da to ni nič takega,« je dogajanje na kratko strnil Tim.

Tim je poudaril tudi, da se med njima ni zgodilo nič več od tega, kar smo videli po televiziji. Šele ko je prišel iz šova, si je zbistril glavo in čustva in dojel, da želi biti s svojo Tino. Ko je prišel ven, ji je takoj povedal, kaj se je dogajalo na posestvu. Priznal je, da si nikdar več ne želi videti takšnega pogleda, kot ga je takrat imela partnerka.

Povedal je še, da z Nušo nista v stikih ter da nikdar ne bosta.