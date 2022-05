Televizijski voditelj sklepa zakonske zveze

Radijski in televizijski voditelj Boštjan Klun, Primorec, sedaj uvožen Mariborčan, je tudi pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez. »Imenuje te načelnik upravne enote, mene pa je povabila matičarka. Zdi se mi zelo lepo in po svoje častno, saj nas je v Piranu malo, ki to počnemo. Piran je zelo želena destinacija za poroke z vsega sveta,« je povedal Boštjan, ki je tudi član posebnega kluba. »Rotary Club Steierska – Štajermark je prvi klub na svetu, ki je ustanovljen neposredno na meji. Vstop je iz Avstrije, terasa je v Sloveniji. Pomagamo pomoči potrebnim, zbiramo denar zanje z donatorskimi in drugimi akcijami, organiziramo aktivnosti, ki vzpostavljajo sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo. Druženje in spoznavanje novih prijateljev ter novih pogledov na svet je kar mikavno.«

FOTO: Osebni arhiv

Boštjan ima v načrtu kup projektov, med drugim bosta z ženo Ano predavala o 'brandingu' (trženju blagovnih znamk), moči in oblikovanju ter hrani, hotelirstvu in gostinstvu, na enem strokovnem posvetu. »Veliko časa preživim na terenu in za pisalno mizo. Lotevamo se 'brandinga', dizajna, delamo blagovne znamke, lokale, zelo kompleksne dogodke, upal bi si reči, da nekatere stvari tudi med prvimi sploh. Januarja sem tako naredil dogodek, skoraj resničnostni šov, ko sta se dva peljala iz Šiške čez Ljubljano, imela vklope sodelavcev z vsega sveta v avto in iz njega. Končala sta na vrhu stolpnice BTC, na najvišji točki v državi. Vse je pa teklo v živo. Slika in ton. Take reči rad delam. Malo pionirske, presežne, s tako noro ekipo, ki reče: Dajmo poskusiti.«

Tako je Boštjan nenehno zasut z delom in skrbmi, gibanje pa stagnira. »Preveč kilogramov se je nabralo, čeprav sem jih 10 že izgubil. Na kolesu se nabira prah, teniske me gledajo iz kota, v bazen redko skočim. Ni časa,« pravi Boštjan, ki vsak dan vstaja ob 5. uri, spat pa gre po polnoči ali še kasneje.