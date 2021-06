Tekmovalke iz Sanjskega moškega doma pri znani Slovenki (FOTO)

Nina, Anja in Kaja so poklepetale tudi z otrokoma. FOTO: Instagram

V šovu Sanjski moški se za Gregorjevo srce še vedno borijo tudiin. Prav ta tri dekleta pa so minuli vikend obiskaleNjena otroka sta bila nad obiskom navdušena, takoj pa sta jim pokazala tudi igrico, ki sta si jo izmislila sama.Nina se je takoj preiskusila v hoji po vrvici, Teja pa se je pošalila, da ima nove varuške, »in to hude«. V objavi je označila tudi Gregorja in mu sporočila, da imajo vse tri smisel za otroke.