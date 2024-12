Tanja Žagar v beli obleki pred oltar? To pravi pevka (VIDEO)

Tanja Žagar je gostovala v predbožičnem ŠOKkastu in z nami delila številne zanimive podrobnosti iz svojega življenja. Spregovorila je o hudi bolezni, ki jo je doletela v lanskem letu in tudi o procesu zdravljenja, ki je za njo.

V iskreni izpovedi je razkrila, kako pomembno mesto ima njena družina v njenem življenju. Njena ljubezen do družine se odraža v zapisovanju spominov, kar sta počela že njena starša. Za rojstni dan sta ji podarila knjigico, v katero sta zapisovala njene otroške izjave, kar je postalo dragocen družinski zaklad. Tudi Tanja nadaljuje to tradicijo in zapisuje iskrive izjave svojih otrok, Karla in Marine, ter pomembne prelomnice v njihovih življenjih. Tudi to bo nekoč čudovito darilo za njiju, nekaj najbolj prisrčnih izjav pa je prebrala tudi med pogovorom, ki mu lahko prisluhnete na povezavi.

Vedno je sanjala o materinstvu

Čeprav male deklice pogosto sanjarijo o beli obleki in sanjski poroki, pa je imela Tanja drugačne sanje. Vedno je sanjala o tem, da bo mamica, in želja se ji je uresničila. Za to je neskončno hvaležna. Povprašali pa smo jo tudi o poroki in kakšne so možnosti, da bi se sprehodila pred oltar. Čeprav se naslov lepo bere, je Tanja povedala, da to nikoli ni bila njena želja, ampak nikoli ne reci nikoli.