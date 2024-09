Tanja Žagar razkrila, kako se je počutila na svoj prvi šolski dan

Tanja Žagar je svoje oboževalce presenetila s fotografijo iz otroštva: pokazala je, kako je bil videti njen prvi šolski dan, in delila, kakšne občutke je ob tem doživljala. Priljubljena pevka sicer slovi po svojem optimizmu, ki ji ga ni odvzela niti zahrbtna bolezen, s katero se je spopadla letos.

»Na današnji dan pred 35 leti pa bi mi lahko bilo ime Rozika! Kako zelo sem bila vesela svoje roza šolske torbe pa tega roza mini krila, seveda je bilo v torbi tudi vse roza ... Lepo smo se imeli,« je zapisala na Instagramu.

»Ob letošnjem novem šolskem začetku pa bi rekla takole. Pustimo otrokom, da so lahko učenci, starši bodimo starši in predvsem pustimo in dovolimo učiteljem, da so lahko učitelji v pravem pomenu te besede, z vso tisto pravo in zdravo avtoriteto, ki jo naši otroci še kako potrebujejo in ki je v zadnjem času žal marsikje primanjkuje. Vsem, ki smo kakorkoli povezani s šolo, predvsem pa vsem šolarjem in učiteljem želim uspešno šolsko leto!«

