Tanja Žagar z ganljivim sporočilom: Če bi lahko, bi ...

Slovenska pevka Tanja Žagar je pred dnevi spregovorila o zahrbtni bolezni, ki jo je doletela. Zbolela je namreč za rakom dojke. Priljubljena pevka po diagnozi ohranja pozitivno naravnanost, po kateri smo jo poznali tudi v preteklosti. In tako je tudi prav. Po tem, ko je javno spregovorila o bolezni, so ji spodbudne besede namenili številni Slovenci in Slovenke. Neizmerne podpore se še kako zaveda, na kar kaže lep zahvalni zapis, ki ga je objavila na družbenih omrežjih.

»Rada bi se vam iz srca zahvalila za vse vaše čestitke, dobre želje, lepe misli, besede spodbude in podpore, ki ste mi jih namenili v teh dneh. Berem, berem in še bom brala, saj ne želim nikogar izpustiti. Čutim kako med nami kroži tista prava, dobra, pozitivna energija in to je to!!! To potrebujemo! Če bi lahko bi vsakega posebej objela, a ker to žal ni mogoče, vas pa močno stiskam takole na daljavo in vam pošiljam veliko "žagarske" dobre volje,« je zapisala Tanja, ki je novico o bolezni razkrila ravno na svoj rojstni dan.

Tanja je pred dnevi za revijo Suzy razkrila, da je v boju z rakom zmagala: »Pred mano je še obsevanje, toda lahko rečem, da sem ga premagala. Na pregledu po kemoterapijah so mi povedali, da so ga 'stopili' in ga ni več. Sledila je ohranitvena operacija, kar pomeni, da dojko imam, izrezali so le del, ki ga je zajel rak. Verjamem, da bo odslej vse v najlepšem redu. Druge možnosti sploh ne dopuščam.«

Preberite še: