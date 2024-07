Tanja Žagar prvič spregovorila o zahrbtni bolezni: Seveda je bil zame to velik šok

Priljubljena pevka Tanja Žagar praznuje rojstni dan, ob tej priložnosti pa se je odločila, da v oddaji Dobro jutro spregovori o težki življenjski preizkušnji, s katero se sooča zadnje pol leta. Prebolevala je namreč rak dojke. »Zdaj sem si pa rekla: Rojstni dan je ena taka pozitivna stvar, poln optimizma, zato naj bo to tudi tisti dan, ko to podelim,« je dejala vedno pozitivna pevka.

Po eni strani bi najraje že tisti dan, ko sem izvedela za diagnozo, celemu svetu naglas povedala, kaj je, da bi šle vse ženske takoj na pregled, po drugi strani pa to ne gre tako. Ne moreš v isti sekundi tega govoriti, saj ne veš točno, kaj bi sploh povedal, ne veš, zakaj gre /.../ Svoja čustva je treba malo predelati in glavo postaviti na svojo mesto. Je pa ves čas vedela, da bo to enkrat podelila z ljudmi, saj se ji zdi prav, da se o tem govori naglas. »Nisem pa želela dramatizirati. Hvaležna sem, da živim v času, ko je to mogoče pozdraviti.« Seveda pa je bil to zanjo velik šok, priznava.

Hčerkica je nehala dihati

Pevka je vse ženske pozvala, naj se redno pregledujejo. Je pa Tanja razkrila tudi, da ji je zdravnik dejal, da takšnim boleznim običajno botruje tudi stres, sama pa da je verjetno zbolela nekaj mesecev pred tem. Izbruh bolezni tako povezuje z velikim travmatičnim dogodkom, ki ga je prejšnje leto doživela njena družina. Takrat leto in pol stara Marina je zaradi vročinskega krča prenehala dihati, tako da jo je moral njen partner Miki oživljati.

Kljub vsemu pevka ostaja pozitivna in vselej pravi, da ni bolna ona, temveč njena dojka. »Njo bomo pa že ugnali v kozji rog,« je dejala v svojem zabavnem stilu.

Nekega večera je zagledala kri

Se je pa o bolezni pevka razpisala tudi na družbenih omrežjih. »Upam in verjamem, da si dandanes večina žensk redno pregleduje dojke, a bi vas vseeno želela tudi sama spodbuditi k rednim pregledom. Ne govorim le o samopregledovanju, ampak tudi o rednih pregledih pri zdravniku. Sama namreč nisem zatipala ničesar, saj sem imela nezatipno obliko. Nekega večera sem zagledala kri, ki mi je pritekla iz desne bradavice. Po mamografiji so mi sporočili, da v desni dojki ni ničesar, da so pa nekaj našli v levi. Za to kri bom vedno hvaležna, saj me je rešila. Občutek imam, kot bi mi jo poslala moja mami, da bi me opozorila, da nekaj ni vredu. Tako nekako sem si to razložila jaz,« je med drugim zapisala.