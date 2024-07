Ganljive besede Mikija Šarca o spopadanju z boleznijo Tanje Žagar

Slovenska pevka Tanja Žagar je v začetku julija, na svoj 42. rojstni dan, spregovorila o zahrbtni bolezni, ki jo je doletela, saj je zbolela za rakom dojke. Priljubljena pevka po diagnozi ohranja pozitivno naravnanost, po kateri smo jo poznali tudi v preteklosti, ob njej pa je vseskozi njen dolgoletni partner Miki Šarac, ki je med Tanjinega intervjuja za Jano spregovoril o vlogi partnerja.

»Strah, ki je pri partnerju, je dostikrat tudi zaradi tega, ker se ženska spremeni, izgubi lase, potem pride še operacija, in to ni več oseba, ki mu je bila všeč. Zame je bila Tanja vedno kraljica, in tudi če bi prišlo do totalne odstranitve dojke, s tem ne bi imel težav. Tudi če bi si odstranila obe, me ne bi prizadelo. Zame je ona najlepše bitje na svetu, poleg, seveda, otrok, ki so na prvem mestu,« je povedal.

Tanja je januarja ostala brez las, za Jano po je še povedala, da jo je Miki pobril. »Pogledala sem se v ogledalo in se navdušila, kako lepo glavo imam. In smo se nasmejali!,« je dejala Tanja, ki je najbolj hvaležna za podporo partnerja, s katerim imata dva otroka.

Tanja je pred dnevi za revijo Suzy razkrila, da je v boju z rakom zmagala: »Pred mano je še obsevanje, toda lahko rečem, da sem ga premagala. Na pregledu po kemoterapijah so mi povedali, da so ga 'stopili' in ga ni več. Sledila je ohranitvena operacija, kar pomeni, da dojko imam, izrezali so le del, ki ga je zajel rak. Verjamem, da bo odslej vse v najlepšem redu. Druge možnosti sploh ne dopuščam.«