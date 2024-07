Tanja Žagar je cepljena z injekcijo optimizma, a se kljub temu preveč dobro zaveda, da je življenje samo ta trenutek. »Kot zapojem v pesmi Moj roman: v življenju noč in dan, vsak si piše svoj roman, moj mi pravi, da želi z mano si čim več strani. Jaz verjamem, da imam strani za popisati še pa še pa še ... in gremo jih samo veselo pisat dalje. Ne damo se,« reče v smehu ob našem srečanju in nas močno objame. Do svojega 42. rojstnega dneva, ki ga je pred kratkim praznovala, je šla skozi težke življenjske preizkušnje, med njimi je tudi rak, o katerem je iskreno in brez zadržkov spregovorila. »Trij...