Trdo kuhana jajca: šest razlogov, zakaj jih vključiti v jedilnik (in koliko jih je preveč)

Med najpomembnejšimi so vitamini A, D, E in B12, pa tudi železo in selen. Vsako od teh hranil ponuja določene zdravstvene koristi.

Če se sprašujete, katere so prednosti uživanja trdo kuhanih jajc, ki bodo za veliko noč še posebej aktualna, je portal Healthline zbral nekaj najpomembnejših.

Za močne mišice

Uživanje trdo kuhanih jajc telesu zagotavlja pomembne aminokisline, ki pomagajo pri izgradnji mišic.

Zato so kot prigrizek zlasti priporočljiva po treningih za moč.

Izboljšujejo vid

Trdo kuhana jajca vsebujejo antioksidanta zeaksantin in lutein, ki zlasti pri starejših posameznikih nižata tveganje za izgubo vida in ohranjata zdravje oči.

Dobra so za možgane

Ena od koristi uživanja trdo kuhanih jajc je izboljšanje možganskih funkcij. Deloma po zaslugi holina, hranilne snovi, ki zmanjšuje vnetja v možganih.

Priporočena dnevna količina holina se razlikuje glede na starost, spol in posebne potrebe organizma. Za odrasle moške ta znaša približno 550 miligramov holina na dan, za odrasle ženske približno 425 miligramov dnevno.

Med nosečnostjo in dojenjem so potrebe po holinu višje. Eno jajce vsebuje približno 147 miligramov te snovi.

Znižujejo raven trigliceridov v krvi

Jajca vsebujejo omega-3 maščobne kisline, ki učinkovito znižujejo trigliceride, s čimer dolgoročno ščitijo zdravje srca.

Njihovo redno uživanje lahko zmanjša tveganje za srčne težave.

Pozitivno vplivajo na zdravje kosti

Jajca vsebujejo vitamin D, ki je med drugim ključnega pomena za močne in zdrave kosti. Večina tega vitamina pod vplivom sončnih žarkov nastaja v koži, tudi uživanje jajc pa pripomore k njegovi primerni količini.

Povprečno kokošje jajce vsebuje približno 1–1,1 mikrograma (μg) vitamina D, kar predstavlja: približno 10 do 15 odstotkov priporočene dnevne količine za odraslo osebo, je pa ta vitamin samo v rumenjaku, ne tudi v beljaku.

Pomagajo pri hujšanju

Trdo kuhana jajca imajo nizko energijsko vrednost, hkrati so bogata s hranili in idealna za vse, ki želijo shujšati. V enem povprečnem kokošjem jajcu je približno od 310 do 320 džulov oziroma od 75 do 80 kalorij.

Koliko jajc?

Kljub temu da so zdrava s trdo kuhanimi jajci, tudi med velikonočnimi prazniki, ni dobro pretiravati.

Priporočena tedenska količina je odvisna od posameznikovega zdravstvenega stanja, prehranskih navad in splošnega življenjskega sloga. Splošno priporočilo za zdrave odrasle osebe se glasi: tri do sedem jajc na teden ob uravnoteženi prehrani.

Ni jih dobro jesti v kombinaciji s pravim čajem.

Nekateri strokovnjaki celo dopuščajo eno jajce na dan, zlasti če gre za osebe brez povišanega holesterola ali srčno-žilnih težav.

Za ljudi s povišanim holesterolom ali srčno-žilnimi težavami dva do štiri jajca na teden, pri čemer je treba upoštevati celoten vnos nasičenih maščob in holesterola iz drugih virov.