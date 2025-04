Novi transporter je precej daljši od predhodnika

Volkswagen je po dolgem premoru od proizvodnje prejšnjega modela na slovenski trg vendarle pripeljal povsem novega transporterja in tudi njegovo sestrsko minibus izvedenko caravelle.

Obe vozili sta v osnovi dolgi 505 cm, to je 15 cm več kot prej. Na voljo je še daljša izvedba, ki v dolžino meri 545 cm. Transporter je lahko pripravljen kot furgon, kombi ali kesonar, caravelle pa ima lahko različne sedežne konfiguracije, pri čemer se odločamo med večjim številom potnikov ali čim udobnejšim prevozom.

Nova generacija transporterja in caravelle je pripravljena na skupni osnovi s Fordovimi tovrstnimi modeli in nastaja v Turčiji. Prej so jih izdelovali v Dresdnu.

Poleg dizelske izvedbe bo pogon lahko tudi bencinski priključnohibridni ali povsem električni. Seveda bo pričakovano največ zanimanja za dizelski pogon: dvolitrski dizelski štirivaljnik ima lahko moč 81, 110 ali 125 kW, obe močnejši izvedbi sta tudi na štirikolesni pogon. Pri dizelski varianti se cena za furgonskega transporterja začne pri 36.000 evrih, za kombi pri 42 tisočakih, caravelle pa stane vsaj 45.000 evrov.