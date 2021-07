Tanja Žagar odgovorila na ugibanja, ali je že rodila (FOTO)

Priljubljena pevkaje zadnji mesec dni izginila iz družbenih omrežij, zato so se oboževalci začeli spraševati, ali je nemara že dočakala rojstvo drugega otroka. Žagarjeva je na deževno petkovo popoldne prekinila molk in sledilcem na družbenih omrežjih sporočila, da že zelo glasno odštevajo do prihoda novega družinskega člana (ali članice).Pevka je v čudoviti poletni oblekici sporočila tole: »Zdaj pa pri nas že glasno odštevamo... Kaj praviš? Kateri datum si bo dete izbralo za svoj rojstni dan??? Vesele pozdrave vseeeeem!!!« Oboževalci so ji zaželeli veliko sreče, lepim željam pa se pridružujemo tudi v našem uredništvu.