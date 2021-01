Tanja Žagar molči o nosečnosti

Že dolgo si želim, da Karlo ne bi bil edinec.

Pred dnevi je kot strela z jasnega odjeknila novica, da naj bi priljubljena pevkapod srcem nosila drugega otroka. Malemu, ki je oktobra lani dopolnil tri leta, naj bi se letos pridružil bratec ali sestrica, vendar Tanja, ki naj bi svoj okrogli trebušček nehote pokazala na instagramu in tako sprožila plaz govoric, in njen partnero domnevni nosečnosti še nista spregovorila za javnost. Tako Miki kot Tanja telefona ne dvigujeta, je pa Tanja pred časom priznala za revijo Suzy, da si želi še katerega otroka.»Odkar nastopam, sem noseča. Tolikokrat so mi namreč že pripisali nosečnost, da bi zdaj morala imeti že celo četico otrok. No, šalo na stran, že dolgo si želim, da Karlo ne bi bil edinec. Ni pa le od mene odvisno, kdaj bo dobil bratca ali sestrico. V vrtcu je že povedal, da bo dobil sestrico, vzgojiteljice pa so me samo začudeno gledale,« je pred meseci povedala Tanja, ki je družino vedno postavljala na prvo mesto, pred očmi javnosti pa je skrbno skrivala vse svoje najbolj intimne trenutke in srečo.