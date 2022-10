Tanja Ribič: Đuro jurčke, Tanja lisičke, Ela marele (FOTO)

Še vedno je čas nabiranja gob, ki jih imajo radi mnogi znani Slovenci. Med njimi je tudi Tanja Ribič, ki na sprehodih s psičko Nikico večkrat zagleda kakšno gobjo lepotico ob robu gozda. »Sploh se ne spomnim, kdaj je bilo prvič, ko sem nabirala gobe, je pa to neločljivi del mojega otroštva in lepih spominov. To je bil del vsakdanjika, ko sem bila pri babici in v krvi imam, da ko hodim po gozdu, imam vedno oči na pecljih,« je povedala Tanja, ki se je v vseh teh letih naučila prepoznavanja gob.

Na sprehodu s psičko Nikico Tanja vedno najde tudi kakšno gobico. FOTO: Osebni arhiv

»Pobiram samo tiste, za katere sem 100-odstotno prepričana. Večinoma jih poznam od staršev in babice. Edino pri sivki se je pretrgalo znanje. Pri tej gobi nisem prepričana in mi je neskončno žal. To mi je bila še posebna nagrada, če mi je oče prinesel iz gozda ravno to gobo in jo je mami dala kar direkt na ploščo štedilnika. Letos pa sem se opogumila tudi pri nabiranju kostanjevk in prašnic. Te pobiram le snežno bele in zelo mlade.«

Tanja je prepričana, da se nabiranja gob lotijo le poznavalci. »Ne verjamem, da kdo upa vsepovprek nabirati gobe. Saj se vsakdo boji za svoje zdravje. Mogoče je še premalo spodbude, da bi šli ljudje v naravo. Morali bi tudi otroke izobraževati v tej smeri. Jih spet poskusiti povezati z naravo, pa vendar usmeriti k njenemu spoštovanju.«

Družina Đurić obožuje gobe. FOTO: Osebni arhiv

Tanja nima težav z recepti priprav gob, vendar ima vsak v družini različen okus: »Ela ima najraje marele na maslu, Đuro jurčke v omaki, jaz pa obožujem lisičke na vse načine. Jih tudi posušim, da so jedi še okusnejše preko vse zime.«