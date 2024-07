Saša Lendero: »Kaj imajo odsekane glave, goli moški na krožniku opraviti z Olimpijskimi igrami«

Petkova uvodna slovesnost poletnih olimpijskih iger na reki Seni v Parizu je veliko večino navzočih kljub deževnemu vremenu na samem prizorišču navdušila, mnogi pa so bili nasprotnega mnenja. Nezadovoljna je zagotovo bila delegacija iz Južne Koreje, razlog za njeno jezo je bil hud spodrsljaj prirediteljev, ki so Južno Korejo zamenjali za Severno Korejo, o čemer smo že poročali tukaj.

Slovesnost so mnogi spremljali tudi preko televizijskih ekranov, med njimi je bila tudi pevka Saša Lendero, ki je na družbenem omrežju objavila spodnji zapis, ki ga objavljamo v celoti.

»Vse sprejemam, spoštujem drugačnost, različnost življenjskih stilov, nazorov... A kljub temu ne razumem, kaj imajo odsekane glave, goli moški na krožniku pred omizjem drag queen transvestitov (ki v postavitvi močno spominjajo na Poslednjo večerjo), jezdec, ki asociira na četrtega jezdeca apokalipse, nerodni drag plesni nastopi in podoba rogatega bika, opraviti z Olimpijskimi igrami. Mar naj ne bi bilo sporočilo mir, poštenost tekmovanja, povezovanje in predstavitev najboljših športnikov sveta?

Žal mi je ... a jaz povezave med simboliko otvoritvene ceremonije in bistvom Olimpijskih iger ne vidim. Pa vi? Če jo, prosim razvetlite tudi mene ...«

Takšno je mnenje Saše FOTO: Zaslonski Posnetek, Fb

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»5 min sem gledal to sranje francosko in ne vem čigavo še. A je to za ljudi? Gotovi smo. Sami norci nas vodijo, meša se ljudem pri nas in po vsem svetu.«

»Saška pa še kako prav imate. Saj več sploh ni več za gledati teh mednarodnih prireditev. Že pri Evroviziji smo videli norije to pa je bilo nadaljevanje. Res se sprašujem, kam gre ta svet in človeštvo vse je že nor. Kot da nam sporočajo nekaj hudega.«

»Sam na kratko ... začetek otvoritve je obetal, nato pa je šlo za moj okus v močno napačno smer, daleč od načel Olimpizma. Zdi se, da so uporabili (zlorabili) del zgodovine, literature, celo ver, da bi sporočili nekaj ... kar je daleč od športa. Ampak pustim vsem, da si ustvarijo svoj pogled na otvoritev, jaz pa imam svojega in tole je res daleč dalec daleč ... od športa in tako umetnost (ki to ni) nebi bilo treba vpletati zraven. Je pa nastop Selin Dion bil izjemen ... najbolj svetel in pozitiven del showa. Kar se plesa tiče (tu pa sem doma) je bilo na slabem nivoju, še posebel can can, ki je zaščitni znak Pariškega plesa. Na momente je bil dobel light oz laser show Eiflovega stolpa.«

