Škandal na slovesni otvoritvi v Parizu: ste videli, kakšen spodrsljaj so si privoščili organizatorji?

Petkova uvodna slovesnost poletnih olimpijskih iger na reki Seni v Parizu je veliko večino navzočih kljub deževnemu vremenu na samem prizorišču navdušila, med nezadovoljnimi pa je bila delegacija iz Južne Koreje. Razlog za njeno jezo je bil hud spodrsljaj prirediteljev, ki so Južno Korejo zamenjali za Severno Korejo.

Ko je južnokorejska delegacija kot 48. sodelujoča država priplula po reki Seni, so jo organizatorji spektakularne prireditve v francoskem in angleškem jeziku predstavili kot Demokratična ljudska republika Koreja, kar je uradno ime za Severno Korejo.

Spodrsljaj prirediteljev na dogodku je zaradi burne zgodovine in napetih odnosov s sosednjo državo močno razjezil Južno Korejo, ki je - po konfliktu med letoma 1950 in 1953 - še vedno v vojni s sosednjo državo, njuni odnosi pa so v zadnjem obdobju na najnižji možni točki.

Zahtevajo sestanek z odgovornimi

»Južnokorejsko ministrstvo za šport obžaluje spodrsljaj na uvodni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu, na kateri je bila južnokorejska delegacija predstavljena kot severnokorejska,« je v sporočilu za javnost zapisalo južnokorejsko ministrstvo za šport.

Jang Mi-ran, namestnik ministra za šport in olimpijski prvak v dviganju uteži v Pekingu 2008, je zahteval sestanek s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasom Bachom in organizacijskim odborom OI v Parizu, da bi razpravljali o neljubem dogodku na odprtju iger.

»Iskreno se opravičujemo za napako, ki je nastala med predstavitvijo južnokorejske ekipe med otvoritveno slovesnostjo,« je na družbenem omrežju X v korejskem jeziku zapisal Mednarodni olimpijski komite.