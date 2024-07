Saša Lendero ne razume več svoje najstniške hči: poglejte, kaj ji pravi (VIDEO)

Saša Lendero in Miha Hercog sta bila letos konec junija zelo čustvena ob zaključku devetega razreda edinke Arie. Iz punčke je zrasla v deklico, nato v dekle. Na valeti je bila princeska, predvsem pa tatica in kraljica njunega srca, sta za revijo Suzy povedala bivša zakonca.

Znana slovenska starša sta se po tem dogodku oglasila na družbenih omrežjih z lepimi komentarji, dodala pa sta jim tudi nekaj lepih fotografij. Med drugim je Saša zapisala, da je »polna občutkov ponosa, veselja, ganjenosti in začudenja, da je tako hitro prišla do praga srednje šole. Nekaj sva pa vendarle dobro speljala!«.

Tokrat je Saša na družbenih omrežjih s sledilci delila kratek zapis ob daljšem videu, kjer razloži, kaj ji pravi njena najstniška hči. »Ah ... najstniki ... naenkrat pol besed ne razumem,« je zapisala pevka.

V videu pa razloži, da naj bi bili otroci naše največje ogledalo, ki ga pa sama sedaj ne razume več.

»Zadnje čase velikokrat slišim, mami, ne se toliko 'flexat'. Hm. In Ari, kaj to je? To je tako, a veš ... in potem sledi še ena čudna razlaga, ki je še bolj 'zamotana' od same besede in potem reče, daj na Google poglej (smeh). Skratka, očitno se kdaj po njenem mnenju flexam, kar naj bi pomenilo, da se ven mečem v tistih trenutkih, ko pojma nimam, kam to paše.«

